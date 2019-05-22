” ملاذ ” للتأمين تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ملاذ للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي: مسؤول إدارة المخاطر (Risk Management Executive)؛ حيث اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة المخاطر أو الأعمال أو الاقتصاد أو تخصص ذات صلة.

وأكدت على ضرورة أن يكون لديه مهارات الاتصال، مهارة إستخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس (MS Office)، مهارات العمل الجماعي، مهارة الكتابة والخطابة باللغة العربية واللغة الإنجليزية؛ لافتة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/06/08م، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا