صاحب شخصية ” جيهمان ” بـ ” العاصوف ” يكشف ملابسات دوره

الرياض(صدى):

كشف الفنان السعودي ” يعقوب الفرحان ” عن ملابسات دور ” جهيمان ” في مسلسل العاصوف والذي احدث ضجة واسعة امس الإثنين عن الرجل الذي اقتحم الحرم المكي واحتجز المصلين قبل 40 عام .

واكد ” الفرحان ” انه علم عبر اتصال هاتفي من ” عبد الرحمن الزايد ” بترشيحه لهذا الدور الهام ووافق على الفور ، وفقاً للعربية نت .

واضاف قائلاً حان الوقت ليتعرف المجتمع على قصة الهجوم على الحرم واسبابها ونتائجها على مجتمعنا ، مؤكداً انها تخص كل السعوديين .

واضاف انه قبل الدور لأن الحادثة مرتبطة بأفكار المنفذين ، مشيراً إلى انه قرأ كثيراً عن شخصية ” جهيمان ” ليتقن دوره وكان مما قرأه انه نرجسي يركز على جذب الضعفاء وصغار السن .

وكانت الحلقة قد اشعلت مواقع التواصل الإجتماعي ليس في المملكة وحدها وانما على صعيد مسلمي العالم ، لما كشفته من ملابسات مثيرة عن الواقعة التي شهدها صحن الحرم من اقتحامه ورهن المصلين وإدعاء وجود المهدى المنتظر .

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