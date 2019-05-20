اقتحم الحرم المكي ورهن المعتمرين.. من هو جهيمان العتيبي؟

نايف السالم(صدى):

اقتحم جهيمان العتيبي الحرم المكي وظل داخله لمدى 16 يومًا، محتجرًا زوار بيت الله والمعتمرين رهائن، في حادثة فريدة من نوعها.

وأعاد مسلسل العاصوف 2 المذاع ضمن مسلسلات رمضان 2019 على فضائية MBC 1، هذه الحادثة واسم جهيمان للأذهان من جديد بعد مرور أكثر من 40 عامًا عليها، في أول تطرق درامي سعودي وعربي لهذه الحادثة.

وشهدت الحلقة الـ15 من مسلسل العاصوف 2 تحولًا كبيرًا في الأحداث ما جعلها في صدارة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ عرضت لحظة اقتحام الحرم المكي من قبل الجماعة السلفية المحتسبة بقيادة جيهمان، ولكن من هو جيهمان العتيبي؟

” جهيمان العتيبي ” هو قائد عملية اقتحام الحرم المكي غرة محرم عام 1400هـ – 1979م، من مواليد 16 سبتمبر 1936، درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان جندي في الحرس الوطني على مدار 18 عامًا، وتم سجنه أكثر من مرة لحمله فكر تحريضي.

والتقى جهيمان أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية بـ “محمد بن عبدالله القحطاني ” الذي تزوج أخته وشاركه في اقتحام الحرم، مطالبين الناس بمبايعة القحطاني خليفة للمسلمين، زاعمين أنه ” المهدي المنتظر “.

وكانت نهاية جيهمان وجماعته السلفية المُحتسبة في 19 صفر من العام نفسه، بعد تنفيذ حكم الإعدام حدًا بالسيف على رؤوسهم، إذ تمكن رجال الأمن بعد 15 يومًا من تحرير بيت الله الحرام وتم العثور على جهيمان الذي اختبأ في موقع منعزل مع بعض مساعديه.

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