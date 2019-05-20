فيديو.. ” داخلين بيت الله بأسلحة ” ..جهيمان يقتحم الحرم المكي

علي القحطاني(صدى):

وصلت أحداث مسلسل العاصوف 2 إلى ذروتها في حلقته الخامسة عشر، اليوم الإثنين، إذ تناولت لحظة دخول جهيمان العتيبي للحرم المكي برفقة مناصريه.

وجاء ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل العاصوف 2 المذاع على فضائية MBC 1 خلال شهر رمضان المبارك، لحظة اقتحام جهيمان ورجاله للحرم المكي بالأسلحة، زاعمًا السيطرة عليه.

وكشفت أحداث المسلسل التي تناولت القصة عن قرب شديد بأحداثها، انتهاكات ” جهيمان ” الذي أمر رجاله بقتل من يرفع يده ويتحدث داخل الحرم، وانتهاكه لحرمة بيت الله الحرام قبل أن تقضي عليهم قوات الأمن وتطهر الحرم منهم.

وصمم القائمون على مسلسل العاصوف 2، استديو خاص وكامل شبيه بالحرم المكي؛ لتصوير مشاهد دخول جهيمان إليه.

جهيمان العتيبي، هو أحد الأشخاص المنتمين إلى الجماعة السلفية، واقتحم الحرم المكي ومعه 200 آخرين قبل 40 عامًا من الآن، فيما تمكنت السلطات من تطهير الحرم المكي منهم، وإعدامه برفقة المتبقين من جماعته.

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