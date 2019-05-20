فيديو.. ” داخلين بيت الله بأسلحة ” ..جهيمان يقتحم الحرم المكي
وصلت أحداث مسلسل العاصوف 2 إلى ذروتها في حلقته الخامسة عشر، اليوم الإثنين، إذ تناولت لحظة دخول جهيمان العتيبي للحرم المكي برفقة مناصريه.
وجاء ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل العاصوف 2 المذاع على فضائية MBC 1 خلال شهر رمضان المبارك، لحظة اقتحام جهيمان ورجاله للحرم المكي بالأسلحة، زاعمًا السيطرة عليه.
وكشفت أحداث المسلسل التي تناولت القصة عن قرب شديد بأحداثها، انتهاكات ” جهيمان ” الذي أمر رجاله بقتل من يرفع يده ويتحدث داخل الحرم، وانتهاكه لحرمة بيت الله الحرام قبل أن تقضي عليهم قوات الأمن وتطهر الحرم منهم.
وصمم القائمون على مسلسل العاصوف 2، استديو خاص وكامل شبيه بالحرم المكي؛ لتصوير مشاهد دخول جهيمان إليه.
جهيمان العتيبي، هو أحد الأشخاص المنتمين إلى الجماعة السلفية، واقتحم الحرم المكي ومعه 200 آخرين قبل 40 عامًا من الآن، فيما تمكنت السلطات من تطهير الحرم المكي منهم، وإعدامه برفقة المتبقين من جماعته.
داخلين بيت الله بأسلحة؟!#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/M7xMj9nhm2
— MBC1 (@mbc1) May 20, 2019
جهيمان: إذا رأيت واحد منهم رافع يده.. أطلق عليه النار!#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/tX1Vaxyew1
— MBC1 (@mbc1) May 20, 2019
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زائر[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 15 ساعة
زين ما عمل قصة حب القصبي بهذي الاحداث ههههههه
الله يقلعكم حتى التمثيل وصل احداث الحرم وتعملون مكان مثل الحرم
الواقع[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 15 ساعة
والله ولا استفاد غير سواد الوجه في الدنيا وحسابه عند الله شديد فقد اعتدى وارهب المصلين في المساجد الحرام وقتلهم وقتل من يسهر على امنهم وراحتهم ظلما وعدونا واخر شئ ولله الحمد جثى على ركبتيه وقص راسه بالسيف السعودي وتدحرج مثل كورة القدم وتم تعليقه وصلبه أعوذ بالله من ميته السؤ وسوء المنقلب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40978 ] نشر منذ 15 ساعة
والمفروض زي هذي الحلقات تمنع منع نهائي وخاصه في هذه الاوقات وتجهيمان والخمينئ ما فادوا غير الاثم ويكفي أن الاثم مضاعف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74342 ] نشر منذ 15 ساعة
لا فائدة ما تعملون ، بل نقص و وبال عليكم ,,
,, مالكم ومال هذه الذكرى الأليمه … أتودون إعادتها ………….!!!؟؟
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 14 ساعة
اهم شي عندهم الفلوس
والمسلسل في قمة الانحطاط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40978 ] نشر منذ 14 ساعة
أصبح الاعلام يسعى للهدم وليس للبناء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74342 ] نشر منذ 14 ساعة
صح الكلام .. هذا اللي انا الاحظه في بعض البرامج ، وخاصة في إم بي سي ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 13 ساعة
كل مايسعى اليه القصبي ومن هم على شاكلتة ابعاد الناس
عن الدين والتشكيك بالعقيدة السمحة متجاهلا قول الله تعالى
انا انزلن الذكر وانا لهوا لحافظون
وحادثة جهيمان ومن معه لاعلاقة لها بالدين لكن سولت لهم انفسهم
ولقوا سوء صنيعهم ولم يكن معهم احد من العلماء الاجلا رحمهم الله
وكل من ينتسب للأسلام من علماء وافراد انكرو تلك الجريمة الشنيعة
فل يعلم القصبي ومن في قلوبهم مرض اننا مسلمون ونموت ان شاءالله
ونحن مسلمون دستورنا كتاب الله وسنة رسولة محمد علية افضل الصلاة والسلام
ومنهاجنا الوسطية التي امر بها الله عز وجل وقامت عليها الدولة ومازالت ولله الحمد
منذو ان وحدها الملك عبدالعزيز رحمة الله وسارو على دربة ابنائة الكرام رحم الله من مات
واطال الله عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهدة محمد ابن سلمان وحفظهم
الله من كل شر وان هذا الدين العظيم اذا ترك امتد واذا استفز اشتد وكل ساعة يدخل افواج
الي الاسلام في جميع انحاء العالم ولله الحمد والمنة
اسأل الله ان يرد كيد كل مفسد واقول للقصبي وغيرة اتق الله مادمت في فسحة وقبل ان تدس بالتراب
فليحان[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 5 ساعات
مجموعة MBC والقصبي هم اسؤ من جهيمان العتيبي و جماعته الذين زرعوا الفتن في بلاد الحرمين .
فليحان[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 5 ساعات
مجموعة MBC والقصبي هم اسؤ من جهيمان العتيبي و جماعته الذين زرعوا الفتن في بلاد الحرمين .
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
شكرا للأستاذ ناصر القصبي على عرض لنا القصة التي أغلبنا لم يعش أحداثها وزيادة فضح أعداء الدين والوطن
عبودي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 22 دقيقة
مسلسل العاصوف مسلسل يعيد الحياة الماضية الحياة البسيطة والتطورات الي هذا الوقت الحالي وتعريف الجيل الجديد علي حياة ابائهم واجدادهم هذي فكرة المسلسل
.[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 دقائق
شكرا يا استاذ ناصر القصبي.
مسلسل العاصوف يعيد الحياه الماضيه ببساطتها واحداثها، وتعريف الجيل الجديد بحياة اجدادهم.
ما ادري ليه بعض التعليقات او اكثرها تسب وتشتم القصبي !!
هو لم ياتي بشي من عنده بالعكس قاعد يوضح للجيل الجديد كيف كانت الحياة في السابق وكيف كانت الرياض وكيف حصل التطور والتقدم في جميع المجالات وخاصه في مدينة الرياض، ويبدو ذلك واضحا من التطور من بيوت الطين الى البيوت المسلحه والفلل، ومن المكيفات الصحراويه الى مكيفات الاسبليت في حلقة اول امس ، ومن التوسع العمراني في جميع مناطق الرياض واحيائها، وكيف اصبح تاجر عقار مشهور بسبب استغلاله لتلك الفتره من الزمنن اما عن حلقة امس فهو يذكر او بالاصح يعيد ماحصل من ذكرى اليمه حصلت، وكيف تمكن رجال الامن في ذلك الوقت من السيطره على هذا المجرم بعدم حوث اي اصابات لمن هم في داخل الحرم.