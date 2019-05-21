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الجيش اليمني يُحرز تقدما جديدا في معقل المليشيات الحوثية بصعدة

الجيش اليمني يُحرز تقدما جديدا في معقل المليشيات الحوثية بصعدة
عدن(صدى):

أحرز الجيش اليمني، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي قوله إن ” قواته حققت تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران ، وتمكنت من السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية ” .

وأشار ” العملسي ” إلى أن المعارك كبّدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة، فيما لقي العشرات مصرعهم وأُصيب آخرون ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين

الله يقويهم وينصرهم

[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين

صدقوني القاء قنابل بالاطنان علي صعده تدمره وتمسحه من علي خارطة اليمن للابد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد

أكثر من 3 مليون يمني قعد عندنا اطالع بلادك وانضم للجيش وشرعيه مهما كان وطنك قبل كل

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