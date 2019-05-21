بعد محاصرة ” هواوي ” ومنع جوجل عنها.. تعرف على تأثير قرارات ترامب على جوالاتها

وكالات(صدى):

كشفت صحيفة ” إيفنينج ستاندرد ” البريطانية ، عن النتائج المتوقعة لشركة هواوي الصينية وتأثر مستخدمي جوالاتها بقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي عملت على عرقلة الشركة بالسوق الأمريكي خوفاً من سيطرتها على شبكة الجيل الخامس وتعظيم دورها التكنواوجي .

كما توقعت الصحيفة بعض النتائج من قرار شركة جوجل ” ” المالكة لنظام التشغيل “أندرويد” بمنع نقل أجهزة أو برمجيات أو خدمات فنية للطرف الصيني باستثناء البرامج مفتوحة المصدر والمتاحة للجميع .

واكدت الصحيفة ان قرار “جوجل” لا يعني حرمان جوالات “هواوي” من استخدام “أندرويد” بشكل كامل؛ حيث تستطيع أي شركة ببساطة تصميم هاتف يتماشى مع نظام التشغيل والاستفادة منه،لأن طبيعته مفتوحة المصدر.

بينما اكدت على حرمان جوالات “هواوي” من بعض تحديثات نظام التشغيل “أندرويد” نتيجة لهذا القرار ، وهو ما يمنع الوصول إلى عدة تطبيقات منها خرائط جوجل” و”جيميل” و”يوتيوب” ومتجر التطبيقات .

وبينت ان القرار يؤكد فقدان “هواوي” لرخصة استخدام “أندرويد”، وبالتالي وقف الدعم التقني والتعاون الخدمي الخاص بنظام التشغيل بين الشركتين .

ومن المتوقع ان تعاني الشركة من خسائر فادحة بعد القيود التي فرضها مزودو الرقائق، حيث أنفقت “هواوي” العام الماضي 11 مليار دولار على شراء لوازم إنتاج من “كوالكوم” و”إنتل” و”ميكرون”، بحسب تقرير لموقع “فون أرينا”.

واكد مصدر صيني، يعمل لدى شركة تكنولوجيا أمريكية، إن “هواوي” لن تستطيع استبدال مورديها الأمريكيين بآخرين في الصين قبل بضع سنوات على الأقل ، كما ستواجه مشاكل تسويقية بسبب منع ” جوجل ” عن جوالاتها .

اما إن استطاعت “هواوي” توفير حاجتها من الرقائق عبر مصادرها الخاصة، وأيضا إطلاق نظامها الذي كان محل نقاش وتكهنات على مدار سنوات ، فإنها ستفوز في معركتها ضد الإدارة الأمريكية .

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