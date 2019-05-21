مؤسس هواوي يتحدى.. ” واشنطن تسيء تقدير قوتنا “

وكالات(صدى):

علق مؤسس شركة هواوي ” رين جينغفي ” اليوم الثلاثاء على اجراءات الولايات المتحدة بشأن الشركة الصينية والتي بدت متعنته معها وتعمد إلى عرقلة عملها بالسوق الأمريكى .

وقال “جينغفي ” متحدياً الإدارة الأمريكية : واشنطن “تسيء تقدير قوة عملاق الاتصالات الصيني ” .

واضاف : شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر، في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة .

كما قال في تصريح سابق رداً على الحكومة الأمريكية : بامكان هواوي صناعة ما تحتاجه من شرائح الكترونية و”لا يمكن عزلها” عن العالم

وكان “ترامب ” قد اصدر اوامر تهدف لمنع لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالمياً في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس ، وقامت وزارة التجارة الأمريكية بحظر التعامل او نقل التقنية لهواوي ثم اجلت القرار 3 اشهر .

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