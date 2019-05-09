أسعار باقات الحج 1440هـ لمؤسسات الداخل

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسعار باقات الحج لمؤسسات الداخل خلال موسم الحج 1440هـ، والتي تتضمن 4 باقات رئيسية.

وأوضح وزارة الحج، أن باقات الحج 1440هـ تنقسم إلى ” الباقات الاقتصادية، باقات الضيافة، أسعار أبراج منى ” ، ولكل منها فئات وأسعار معينة.

أولًا: الباقات الاقتصادية:

تشتمل هذه الباقات على 7 فئات، وتنقسم إلى ” اقتصادي 1 ” ويبلغ سعرها ما بيت 3947 ريالًا إلى 4574 ريالًا بحسب اختلاف الفئات السبع، بالإضافة إلى تضمنها لخدمة القطار أم لا، بينما يبلغ سعر ” اقتصادي 2 ” 3465 ريالًا.

ثانيًا: أسعار أبراج منى:

يبلغ سعر إقامة الحاج الواحد في أبراج منى 11905 ريالًا، إذ بدأت الوزارة في تخصيص مخيمات شركت ومؤسسات الحج على أن تنتهي هذه العملية يوم الأحد المقبل.

ثالثًا: باقات الضيافة:

تنقسم باقات الضيافة إلى كل من: ” ضيافة 1 ” ويتراوح شعرها ما بين 7561 إلى 8161 ريالًا وتتضمن 7 فئات أيضًا، “ضيافة 2″ وتبدأ أسعارها من 7310 وتصل إلى 7910 ريالًا.

” ضيافة 3 ” وتبدأ من 6508 إلى 7108 ريالًا، أما ” ضيافة 4 ” فتبدأ من 5708 وتصل إلى 6308 ريالًا.