أسعار باقات الحج 1440هـ لمؤسسات الداخل
كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسعار باقات الحج لمؤسسات الداخل خلال موسم الحج 1440هـ، والتي تتضمن 4 باقات رئيسية.
وأوضح وزارة الحج، أن باقات الحج 1440هـ تنقسم إلى ” الباقات الاقتصادية، باقات الضيافة، أسعار أبراج منى ” ، ولكل منها فئات وأسعار معينة.
أولًا: الباقات الاقتصادية:
تشتمل هذه الباقات على 7 فئات، وتنقسم إلى ” اقتصادي 1 ” ويبلغ سعرها ما بيت 3947 ريالًا إلى 4574 ريالًا بحسب اختلاف الفئات السبع، بالإضافة إلى تضمنها لخدمة القطار أم لا، بينما يبلغ سعر ” اقتصادي 2 ” 3465 ريالًا.
ثانيًا: أسعار أبراج منى:
يبلغ سعر إقامة الحاج الواحد في أبراج منى 11905 ريالًا، إذ بدأت الوزارة في تخصيص مخيمات شركت ومؤسسات الحج على أن تنتهي هذه العملية يوم الأحد المقبل.
ثالثًا: باقات الضيافة:
تنقسم باقات الضيافة إلى كل من: ” ضيافة 1 ” ويتراوح شعرها ما بين 7561 إلى 8161 ريالًا وتتضمن 7 فئات أيضًا، “ضيافة 2″ وتبدأ أسعارها من 7310 وتصل إلى 7910 ريالًا.
” ضيافة 3 ” وتبدأ من 6508 إلى 7108 ريالًا، أما ” ضيافة 4 ” فتبدأ من 5708 وتصل إلى 6308 ريالًا.
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