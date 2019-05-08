بعد الريمونتادا التاريخية..مورينيو يرفع القبعة ليورجن كلوب

ماجد محمد(صدى):

رفع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، القبعة ليورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بعد الفوز على برشلونة، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وصفق مورينيو على الهواء لكلوب، قائلا: ” حتى أنا لم أتوقع ذلك، قلت لك بالإنجليزية لا يوجد مستحيل، ولكن ملعب آنفيلد يجعل المستحيل قابل للتحقيق ” .

وأضاف: ” هذه الريمونتادا لديها سر واحد، هو المدرب يورجن كلوب، هو قائدها، مدرب يدرب بالروح والقلب والعقل، يمرر أحاسيسه لباقي اللاعبين ” .

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