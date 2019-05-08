حساب ليفربول الرسمي يقصف جبهة البرسا: ” متعودة “

ماجد محمد(صدى):

احتفل حساب نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق حساب ليفربول الرسمي على منصة ” تويتر ” بطريقة كوميدية عقب خسارة برشلونة برباعية نظيفة، قائلًا ” متعودة “.

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى: ” نملك رجال للريمونتادا وليس رجلاً واحد “.

وجاء تعليق حساب ليفربول في إشارة إلى سقوط البرسا العام الماضي في المأزق ذاته بعد أن أطاح روما بالنادي الإسباني في مباراة الإياب بثلاثية، على الرغم من فوز البرسا في مباراة الذهاب .

وتمكن ليفربول من الصعود إلى النهائي بمعجزة في ظل غياب المهاجم المصري محمد صلاح، وفرمينو إثر إصابتهما.

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