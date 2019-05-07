” الطيران المدني ” تكشف حقوق المسافرين حال تأخر الرحلة.. منها ” توفير إقامة فندقية “

نايف السالم(صدى):

انطلاقاً من حرصها على حقوق العملاء ، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أمور يمكن للمسافرين طلبها من الناقل الجوي حال تأخر موعد إقلاع رحلته .

واكدت الهيئة أنه يحق للمسافرين طلب المشروبات او المرطبات فور مضي ساعة واحدة عن تأخر موعد الرحلة ، وطلب وجبة ملائمة حال تأخرها 3 ساعات ، إما إذا وصل التأخير إلى 6 ساعات فيحق للعميل طلب السكن في فندق عبر مواصلات من المطار .

واكدت الهيئة انه في حال عدم تجاوب الناقل الجوي يمكن تقديم شكوى عبر تطبيق “المطارات السعودية ” للأجهزة الذكية ، او على الرقم “8001168888 ” ، داعية إلى ضرورة التعرف على حقوق المسافرين في اللائحة التنفيذية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .