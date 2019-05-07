الإعلان عن مسار إلكتروني للمعتمرين القطريين

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة على ترحيب المملكة بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم من أنحاء العالم.

وخصصت الوزارة رابطًا للمعتمرين القطريين يمكنهم تسجيل بياناتهم من خلاله، مشيرة إلى أن الوصول يكون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ورحبت الوزارة بالمقيمين في قطر ،بعد تسجيل بياناتهم في بوابة ” مقام ” عبر الرابــط التــــالــي من هـــــنـــا.. واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الالكتروني.

وفيما يلي نص بيان الوزارة: