شاموسكا: الهلال لديه إمكانيات كبيرة تناسب أفكاري

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدير الفني لنادي الهلال شاموسكا، عن سعادته بتحقيق الفوز على العين الإماراتي في إطار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأضاف شاموسكا، عقب انتهاء المباراة، أن هذا الفوز مهم بعد أسبوع من الإعداد، قائلًا: ” سعيد بهذا الفوز كونه الأول لي مع الفريق “.

وتابع شاموسكا: ” حرصت على استعادة اللاعبين مستوياتهم، وبالتالي لفرض السيطرة على المنافسين “.

وقال شاموسكا: ” وجدت إمكانيات كبيرة في الهلال تساعد على تطبيق التكتيك المناسب “.

وحقق الهلال فوزًا مستحقًا على العين الإماراتي بهدفين دون رد، فأحرز الهدف الأول هتان باهبري في 14 ثانية، بينما عزز محمد الشلهوب الفوز في الدقيقة 90.

وضمن الهلال صدارته لمجموعته قبل الجولة الأخيرة أمام الدحيل، وبلغت نقاطه 12 نقطة في المركز الأول.

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