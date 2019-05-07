الهلال يتأهل قبل الجولة الأخيرة.. ومواجهة سعودية تقترب في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

شهد دوري أبطال آسيا، أمسية رمضانية حملت مشاعر مختلفة، مابين فرحة الهلال بالتأهل، وحزن الأهلي بعد خسارته بشكل صادم أمام السد.

وكانت أمسية رمضانية مرت رائعة على لاعبي نادي الهلال، الذي تأهل إلى الدور الـ16 في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة العين.

وحسمت مباراة الدحيل والاستقلال موقف الهلال قبل ساعات من مواجهة العين الإماراتي المرتقبة، وكانت هذه أولى علامات الخير على اللاعبين.

وأدى دخول اللاعبين إلى مباراة العين الإماراتي بثقة، إلى تمكينهم من تحقيق إنجاز أخر، وهو التسجيل بعد مرور 14 ثانية فقط.

وسجل هدف الهلال التاريخي اللاعب هتان باهبري، بعد مرور 14 ثانية؛ ليدخل بذلك إلى تاريخ دوري أبطال آسيا بهدفه الذي أحرزه في وقت قياسي.

وبهذا الهدف التاريخي أصبح باهبري صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة الآسيوية، بعد أن تمكن من هز شباك العين في الثانية 15، بينما يحتفظ الأوروجوياني سيباستيان سوريا بلقب أسرع هدف في تاريخ البطولة الآسيوية والذي أحرزه مع الدحيل في مرمى باختاكور الأوزبكي، بالثانية 9 عام 2013.

وحتى الآن قدم نادي الهلال أداء متميز في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، فلم يٌهزم سوى في مباراة واحدة، وفاز في 4 مباريات.

وحسم الهلال صدارة مجموعته قبل الجولة الأخيرة التي من المقرر أن يلتقي فيها أمام نظيره الدحيل.

ويترقب جماهير الهلال المباريات القادمة، منتظرين أن يقدم فريقهم الأداء الأفضل لديه حتى يتمكن من اقتناص تلك البطولة.

وعلى جانب أخر تعثر النادي الأهلي أمام السد في مشهد أثار غضب الجماهير، حيث استقبل هدفين في الدقائق الأولى من عمر المباراة وهو ما صعب مهمة العودة مجددًا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب عمر السومة، في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة.

ومن الممكن أن يشتعل دوري الأبطال بمواجهة سعودية في حال تحقيق الأهلي فوزًا على باختاكور في الجولة الأخيرة، فأنه في هذه الحالة سيتواجه الهلال والأهلي في دور الـ 16.