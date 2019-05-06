” يا اتحاد رد على جلال ” ..المريسل يطالب بتوضيح تفصيلي لإقالة خليل جلال

طلال الغامدي(صدى):

تعجب الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل من تصريحات خليل جلال التي أكد فيها أن اتحاد الكرة كان على علم بتصريحاته عقب مباراة الاتحاد والتعاون.

وتسائل المريسل: ” كيف يقول اتحاد القدم أن خليل جلال تمت إقالته لمخالفة نظام التصريحات الإعلامية بحديثه لوسائل الاعلام دون اخذ موافقة مسبقة و خليل جلال نفسه يقول تصريحي كان بموافقة اتحاد الكرة !؟ ” .

وطالب اتحاد كرة القدم بتوضيح لهذه التناقدات قائلا: ” نحتاج توضيح تفصيلي يا اتحاد القدم ” ،مدشنًا وسم ” يا اتحاد القدم رد على جلال ” .

يذكر أن خليل جلال، قد تحدث عن تفاصيل جلب الحكام لإدارة المباريات، خلال تصريحات تليفزيونية له في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون، دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة، ما تسبب في إقالته من رئاسة لجنة الحكام الرئيسية.

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