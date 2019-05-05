وائل النجار عن إعفاء خليل جلال: إذا أقيل كل من أخطأ بتصريح ” على الاتحاد السلامة “

نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي وائل النجار على قرار إعفاء خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام الرئيسية، على خلفية تصريحاته عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال النجار خلال برنامج ” كورة ” : ” هناك خلل واضح في اتحاد كرة القدم السعودي، وإذا كان خليل جلال أخطأ فكان يجب معالجة الأمر بهدوء ” .

وأضاف: ” إذا قررت إقالة كل من يخرج بتصريح خطأ فلن يتبق أحد ليعمل في الاتحاد السعودي، وعلى الاتحاد السلامة ” .

وكان خليل جلال، قد تحدث عن تفاصيل جلب الحكام لإدارة المباريات، خلال تصريحات تليفزيونية له في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون، دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة.