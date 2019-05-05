طفلة الممرضة الباكستانية تفارق الحياة بعد وفاة والدتها بأسابيع نتيجة خطأ طبي بالمدينة

نايف السالم(صدى):

لحقت مولودة الممرضة الباكستانية بوالدتها، بعد ثلاثة أسابيع من وفاة والدتها نتيجة خطأ طبي بالمستشفى الخاص الذي تعمل فيه بالمدينة المنورة.

وعن حالة الطفلة قبل وفاتها، كانت الطفلة منومة بالحضانة منذ ولادتها نتيجة إصابتها بالعمى ووفاتها دماغياً؛ إثر المضاعفات والنزيف الحاد الذي عانتها أثناء والدتها؛ بسبب خضوعها لعمليتين جراحيتين في وقت واحد، ما أدى لوفاتها.

وعن ذلك، ذكرت مصادر أن المستشفى أبلغ زوج الممرضة بأن مولودته توفيت في 21 أبريل الماضي، وطلبوا من الزوج سداد مبلغ 70 ألف ريال عبارة عن تكاليف العلاج والعمليات التي أجريت لزوجته، وإنهاء إجراءات وتسلم جثمان المولودة.

ومن جانبه رفض الزوج استلام الجثمان لحين اكتمال تحقيقات الشؤون الصحية في الشكوى التي يتهم فيها المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته؛ سبب الإهمال وارتكاب خطأ طبي بعد إخضاعها لعملية قيصرية وعملية أخرى لاستئصال رحمها.

يذكر أن الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تحفظت على ملف المريضة ومنعت الطاقم الطبي المتهم في قضية وفاة الممرضة الباكستانية من السفر.

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