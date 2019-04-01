وفاة ممرضة بخطأ طبي.. وصحة المدينة المنورة تحقق

نايف السالم(صدى):

تقدم مُقيم باكستاني بشكوى ضد مستشفى خاص؛ مشيرًا فيها إلى أن المستشفى تسببت في وفاة زوجته التي كانت تعمل ممرضة لدى نفسى المستشفى بخطأ طبي.

وعن التفاصيل، أوضح الزوج أن زوجته كانت حاملاً في الشهر التاسع ولم تكن تشكو من أي ألم، لكنها تفاجأت بإحدى زميلاتها تطلب منها الحضور إلى المستشفى فجراً، قبل أن تحقنها بـ ” مغذ ” لتتأخر حالتها وتتعرض لحالة إغماء.

حيث ذكر أن زوجته دخلت غرفة العمليات وأجريت لها عملية قيصرية عاجلة، قبل أن يتم إجراء عملية أخرى باستئصال الرحم؛ وذلك بسبب إصابتها بنزيف لتتوفى بعدها، فيما أصيب الطفل بعمى ووفاة دماغية أيضاً، وذلك وفقًا لما جاء بأحد الصحف المحلية.

ومن جانبها أحالت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الملف الطبي للأم وطفلها حسب الإجراءات النظامية والقانونية إلى التحقيق، كما تم تأجيل سفر من له علاقة بالقضية لحين انتهاء التحقيقات.