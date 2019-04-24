القائد الجديد للحرس الثوري: لن يبقى نقطة آمنة في العالم

طهران(صدى):

كشف القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، عن نية إيران توسيع نطاق نفوذها من المنطقة إلى العالم برمته ” لكي لا تبقى نقطة آمنة للعدو ” .

وقال سلامي: ” إن فيلق القدس بقائده الشجاع الباسل (اللواء قاسم سليماني) عبر الكثير من الجبال والسهول، لينهي هيمنة أمريكا في شرق المتوسط ووصل إلى البحر الأحمر وحول البلاد الإسلامية إلى أرض للجهاد ” .

وأضاف سلامي: ” إن حدودنا تم تأمينها ببطولات القوة البرية، حيث تسلق مقاتلوها الصخور العظيمة وأقاموا الحصون المنيعة على الحدود ” .

وأشار سلامي: ” علينا في الخطوة الثانية للثورة أن نحول الحكم الإسلامي إلى حضارة، وعلى الحرس الثوري أن توجد لديه القابلية لأداء دوره في الخطوة الثانية للثورة.. علينا أن نوسع نطاق نفوذنا من المنطقة إلى العالم، لكي لا تبقى أي نقطة آمنة للعدو في أنحاء العالم ” .