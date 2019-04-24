حساب المواطن : الدعم لا يشمل القروض والالتزامات المالية

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم لا يشمل القروض والالتزامات المالية، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي يتم صرف الدعم وفقًا لها.

وقال حساب المواطن : لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “ أرجو النظر والتصحيح في حساب المواطن بخصوص اللي عليهم قروض لأنهم متحملين الآن أكثر من طاقتهم قروض وارتفاع أسعار حساب المواطن ما يكفي يعني مو صحيح واحد عليه قروض يتساوى بواحد ما عليه قروض أرجو التعديل وشكرًا ”.