السجل الأسود للإرهابي ” منتظر السبيتي “

حمود العنزي(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في إسقاط الإرهابي ” منتظر علي صالح السبيتي ” ببلدة العوامية في عملية أمنية نوعية، وذلك بعد اختفاءه عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات.

وكان السبيتي، قد تم توقيفه من قبل بسبب تورطه في أنشطة مشبوهة؛ من ضمنها تنظيم تجمعات غوغائية، وتم إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة، وتم أخذ التعهدات اللازمة.

وشارك الإرهابي السبيتي في أعمال مسلحة ضد رجال الأمن والمواطنين، إضافة إلى تشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي.

ذلك بالإضافة إلى مهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية.

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