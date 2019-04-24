أيقونة الثورة السودانية: مطلبنا إقتلاع النظام من جذوره

الخرطوم(صدى):

أكدت الفتاة السودانية ” آلاء صلاح ” التي أصبحت أيقونة للاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير، أن الثورة لم تنته وهدفها هو إسقاط النظام ككل.

وقالت آلاء: ” مطالبنا تقتضي باقتلاع النظام من جذوره، فهو نظام دمر السودان، ونشر الفساد ” .

وأضافت: ” نرغب في سودان أفضل، دولة ديمقراطية تحاسب الكل بالقانون دون محسوبية، ونحن حاليا في الميدان إلى حين تحقيق مطالبنا ألا وهي محاسبة رموز النظام السابق وكل من سفك قطرة دماء من السودان وكل من أفسد وكل من سرق وكل من أجرم، ثورتنا مستمرة إلى حين تحقيق مطالبنا ” .

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