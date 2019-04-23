بالفيديو.. جندي سوداني يخطف القلوب بفقرة غنائية في مقر الاعتصام

الخرطوم(صدى):

خطف جندي سوداني قلوب الآلاف في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم، مساء الاثنين؛ بعدما دخل صالة إذاعة الاعتصام بمقر القيادة العامة، وطلب المذياع (الميكرفون) من أجل إهداء أغنية للمعتصمين.

ولكن صوته الجميل وأداءه المذهل فاجأ الجميع، بعدما صدح بأغنية وطنية للفنان السوداني الشهير محمد وردي؛ حيث راح الجندي يغني ” عشانك أنا مقتول.. يا بلد.. عشانك أموت…”

ومن الجدير بالذكر، أن أيام الاعتصام المتواصل أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم شهدت نماذج مماثلة عديدة أشعلت الحماسة على مواقع التواصل، منها صورة الجندي الذي غمر ابنه خلال التظاهرات.