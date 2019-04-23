الكشف عن فضيحة بشأن تفجيرات سريلانكا

كولمبو(صدى):

بعد يوم من هجمات على كنائس وفنادق في سريلانكا، أودت بحياة 290 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين، تكشفت تفاصيل حول وجود خلاف بين رئيس سريلانكا ورئيس الوزراء.

وتبين أنه منذ خلاف رئيس الوزراء السريلانكي مع الرئيس لم يتم اطلاعه على إفادات المخابرات.

وكان تحذير قد وصل إلى الشرطة هذا الشهر من احتمال شن هجوم على كنائس من جانب جماعة إسلامية محلية مغمورة.

وقال وزير الصحة راجيثا سيناراتني للصحفيين، إن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ لم يتم إبلاغه بهذا التقرير الذي يعود ليوم 11 أبريل، والذي أفاد بأن وكالة مخابرات أجنبية حذرت من أن جماعة التوحيد ستشن هجمات على الكنائس.

ولم يتضح حتى الآن الإجراء الذي جرى اتخاذه استجابة لهذا التقرير، أو ما إذا كان جرى اتخاذ أي إجراء من الأساس.

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