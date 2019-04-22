سريلانكا تزيح الستار عن الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية

كولمبو(صدى):

كشف المسؤولون في سريلانكا عن الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية التي هزت البلاد وخلفت عددا مروعا من الضحايا، حيث أشارت إلى أن التفجيرات التي وقعت في البلاد نفذت بمساعدة شبكة دولية.

وعن ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة راجيثا سياراتني لوكالة ” رويترز ” : ” جماعة التوحيد الوطنية تقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية ” ، مبينًا الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة دعم دولي.

وأضاف: ” لا نعتقد أن تنظيما صغيرا في هذا البلد يمكنه القيام بكل ذلك.. نحقق في مسألة وجود دعم دولي لهم وصلاتهم الأخرى وكيف جندوا انتحاريين هنا وكيف صنعوا قنابل مثل هذه؟ ” .

يُذكر أن سلسلة هجمات كانت قد استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة ” كولومبو ” ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين.

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