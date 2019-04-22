الخارجية الأمريكية عن تفجيرات سريلانكا: الإرهابيون قد يهاجمون مناطق سياحية

واشنطن(صدى):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين تحذيرآ بشأن السفر لسريلانكا، مشيرة إلى أن الارهابيون قد يهاجمون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية دون سابق انذار.

وقالت الوزارة في تحذير معدل بشأن السفر إن “ جماعات إرهابية ” تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا، مبينة أن هناك إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق.

وعن الأهداف المحتملة، فإنها أشارت لأماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق، وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن حصيلة التفجيرات التي استهدفت فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد، مؤكدة أنها تواصل الارتفاع.

اقرأ ايضآ: