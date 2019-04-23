الأرصاد تحذر أهالي 7 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عدة تنبيهات متقدمة على 7 مناطق.

وأوضحت الهيئة في تنبيهاتها ،أن كل من: عسير ،والباحة، والرياض، والمنطقة الشرقية ،ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ،وتسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية تستمر حتى مساء الثلاثاء.

بينما أوضحت أن عاصفة ترابية تجتاح منطقة نجران من الواحدة صباحًا حتى الثالثة فجرًا.

وأشارت إلى أن منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، ستشهدان تدني في الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

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