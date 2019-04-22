الهلال الأحمر : 4 إرشادات للوقاية من الغبار

نايف السالم(صدى):

قدمت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، 4 إرشادات عامة للوقاية من الغبار، وذلك خلال موجة الغبار والأتربة التي تتعرض لها الكثير من المناطق.

وأكد الهلال الأحمر على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة والغبار، مع بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.

بالإضافة إلى استخدام قناع الوجه ووسائد الحماية، وأخيرًا اتباع الإرشادات الخاصة لحالات الطقس.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، مشيرةً إلى أن الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستتأثر بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.