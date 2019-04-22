بالفيديو.. قصة مواطنة على وشك الزواج من مريض إيدز

عادل الحربي(صدى):

سلط الإعلامي داوود الشريان، الضوء على قضية مرضى الإيدز في المملكة، ومعاناة بعضهم في التعايش بالمجتمع.

واستضاف الشريان مواطنة شابة تدعى ” أمل ” وهي فتاة على وشك الزواج من مريض إيدز، روت حكايتها وكيفية اكتشاف مرض زوجها المستقبلي.

وقالت الفتاة إنها لم تكن تعلم بمرضه منذ البداية، وعلمت مؤخرًا عند إجراء تحاليل وفحوصات قبل الزواج، لتكشف النتيجة عن إصابته بالإيدز.

وأوضحت أن خطيبها خيرها إذا ما كانت تريد الزواج منه بسبب المرض، لكنها فضلت الذهاب لطبيب للتعرف على المرض وكيفية التعامل معه، ومعرفة ما إذا كانت العلاقة الزوجية تشكل خطرا على صحتها أو الأطفال مستقبلا.

وأكدت أنها اقتنعت بما قاله لهما الطبيب، وأصرت على إقناع أهلها بأن المرض لا يشكل أي خطر عليها، مقررة أن تستكمل مشوارها مع زوجها.

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