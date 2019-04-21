بالفيديو.. استشاري: الإيدز ينتقل عبر 5 طرق.. والحيوان المنوي لا يحمل الفيروس

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، أن أهم خطوة في مرض الإيدز هي اكتشافه وبداية تلقي العلاج، مؤكدًا أن المصاب يعيش طبيعيًا مثل مرضى السكر فهو مرض مزمن مثله.

وأشار خلال حديثه لبرنامج ” داوود الشريان ” ، إلى أن هناك 5 طرق لنقل مرض الإيدز، وهي: ” علاقة حميمية غير محمية مع الشخص المصاب، نقل الدم الملوث بالإيدز، والحقن الملوثة بالفيروس، الأم الحامل لطفلها، عن طريق الرضاعة ” .

وأكد أنه إذا كانت الأم سليمة فلا يمكن يجي طفل مصاب من أب مصاب؛ لأن الحيوان المنوي ليس عليه الفيروس.

د. نزار وحديث علمي عن طريقة انتقال الإيدز للطفل، ويقول:

إذا الأم سليمة لا يمكن يجي طفل مصاب من أب مصاب.#حال_مرضى_الايدز على قناة #SBC pic.twitter.com/VTuHcBluKH — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 21, 2019