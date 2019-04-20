بعد اعتقال إماراتيين بتركيا.. قرقاش: حين تفقد مصداقيتك تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية

طلال الضوي(صدى):

علَّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، الدكتور أنور قرقاش، على القضية التي افتعلتها تركيا واعتقالها لسائحين إمارتيين متهمة إياهم بالتجسس.

وقال ” قرقاش ” في تصريح له: حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في أنباء متضاربة عن التهم الموجة للسائحين وكذلك عن طريقة القبض عليهم، فيما أكد سياسيون أن الأمر ليس إلا تنفيذ لتهديد وزير الداخلية التركية من قبل باعتقال السياح الذين يعارضون تركيا.

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