بعد تصريحات محمد بن فيصل.. جماهير الهلال تدافع عن سامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

أعربت جماهير الهلال عن غضبها الشديد من رئيس النادي الحالي الأمير محمد بن فيصل، بعد تصريحاته الخاصة على حضور سامي الجابر في مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي البطولة العربية.

وأكدت الجماهير أن الجابر كان يقود الهلال إداريا بشكل رائع، وأحضر المدرب البرتغالي المميز خورخي جيسوس الذي كان يغرد منفردا في الدوري.

وكان رئيس نادي الهلال قد قدم التهنئة إلى اتحاد كرة القدم بعد خسارة الفريق الهلالي نهائي البطولة العربية أمام النجم الساحلي، قائلًا : كان اليوم فيه تصفية حسابات في المدرج والرؤساء السابقين إذا أرادوا الدعم يحضرون للمعسكر لتحفيز اللاعبين، وسامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض.

اقرأ أيضًا: