محمد بن فيصل: أهنئ اتحاد القدم على الخسارة وسامي الجابر يأتي للاستعراض

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، على خسارة الفريق اليوم الخميس، أمام فريق النجم الساحلي التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية في نسختها الأولى).

وقال بن فيصل خلال مؤتمر صحفي : أتقدم بالتهنئة للاتحاد السعودي لكرة القدم على هذه البطولة، لا اتهم احد ولكنني ابارك لهم فقط .

وأضاف : زوران يملك سجل تدريبي كبير ، لكن هناك تداخل في البطولات وصغط رهيب في المباريات ، فلايوجد وقت للمدرب لتطبيق تكتيكه ، لايمكن ألتمس العذر للمدرب ولكن هذه حقيقة.

وتابع : زوران حضر في منتصف الموسم وسط ضغط عال، من الصعب الحكم عليه والمطالبة بتكتيك عالي مع ضغط المباريات، ولو استمر من سبقه لنافسنا في مراكز وسط ترتيب الدوري

واختتم : كان اليوم فيه تصفية حسابات في المدرج والرؤساء السابقين إذا أرادوا الدعم يحضرون للمعسكر لتحفيز اللاعبين، وسامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض