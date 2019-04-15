بعد القبض عليه.. نشر ” فيديو ” يظهر عبث مؤسس ويكيليكس بسفارة الإكوادور

لندن (صدى):

وثقت ٱحدى مقاطع الفيديو بعض الأساليب التي كان يلجأ إليها مؤسس موقع ” ويكيليكس ” جوليان أسانج، حتى يسلي نفسه طيلة أعوام داخل سفارة ” الإكوادور ” في العاصمة البريطانية.

ويظهر ” أسانخ ” في الفيديو وهو يتزلج على لوح خشبي في مكان ضيق من السفارة، ولم يكن يرتدي سوى سروال وقميص قصيرين.

ومن جانبه سفير الإكوادور في لندن جيمي مارشن، أن ” أسانج ” كان يتعمد إزعاج العاملين في السفارة بتصرفات مقرفة، دون أن يقدم أي اعتذار أو يحاول التصرف باحترام تجاههم.

وأضاف: ” عندما أراد أسانج أن يكون بغيضا، كان يلطخ جدار المرحاض بالبراز، كما حشر لباسا داخليا متسخا خاصا به، داخل كرسي المرحاض ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” أسانج ” كان قد لجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.

ويذكر أن الشرطة البريطانية اعتقلت ” أسانج ” في 11 أبريل الجاري في سفارة الإكوادور، وأخرجه عناصر الشرطة من مقر السفارة وتوجهوا به إلى عربة شرطة.