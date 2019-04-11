بالفيديو.. لحظة القبض على مؤسس ويكيليكس

لندن (صدى):

تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، الخميس، بعدما تم استدعاؤها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها أسانج منذ عام 2012.

وأوضحت الشرطة: ” ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما)، الخميس، في سفارة الإكوادور “.

ولفتت الشرطة إلى أنها ألقت القبض على أسانج ” بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء ” الذي منحته لأسانج.

ومن ناحيته، أبان رئيس الإكوادور، لينين مورينو، أن حكومته سحبت وضع لاجئ الممنوح لمؤسس موقع ويكيليكس بعد حوالي 7 سنوات من اللجوء إلى سفارة البلاد في لندن، لافتا إلى ” الانتهاكات المتكررة للأعراف الدولية وبروتوكولات الحياة اليومية “.

واعتقلت شرطة لندن أسانج عند سفارة الإكوادور اليوم الخميس بناء على مذكرة اعتقال صدرت بحقه عام 2012، عندما رفض الخضوع للمحاكمة.

ووجه وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الرئيس مورينو على كسر جمود هذه القضية، قائلا على تويتر إن أسانج ” ليس بطلا ولا أحد فوق القانون “.