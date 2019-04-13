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بالفيديو.. فهد المفرج يوضح حقيقة استفزاز لاعبي الحزم لغوميز

بالفيديو.. فهد المفرج يوضح حقيقة استفزاز لاعبي الحزم لغوميز
ماجد محمد(صدى):

أكد مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج، أن الفرنسي بافتيمبي غوميز لم يتعرض للاستفزاز من أحد من لاعبي الحزم.

وقال النفرج في تصريحات تلفزيونية، أن ما ذكر عن توجيه أحد اللاعبين من فريق الحزم كلمات عنصرية لغوميز لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن غوميز كان متأثرًا بتسجيله هدفين خلال للقاء الهلال والحزم، بعد غياب عن التهديف.

وعن عودة عبدالله عطيف ، قال:” إنه بدأ بالجري و ملامسة الكرة و عودته للمشاركة أصبحت قريبة “.

وكانت مصادر قد أكدت أنه من المنتظر انضمام عطيف لقائمة الهلال التي ستواجه التعاون ضمن الجولة 28.

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