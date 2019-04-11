بالفيديو.. رقصة ” البشير ” التي استفزت السودانيين

الخرطوم(صدى):

ظهر الرئيس السوداني المُتنحي عمر البشير قبل مدة وهو يرقص رقصته المشهورة على المنصة وسط مؤيديه؛ وذلك بعد أن ألقى خطابًا حماسيًا وسط حشود من المؤيدين.

واستفزت هذه الرقصة ” السودانيين ” ، حيث اعتقد ” البشير ” أنه يستطيع هزيمه إرادة الشعب السوداني، ولكن تفاجأ من بعدها بغضب الشعب السوداني خاصة بعد إعلانه قانون الطوارئ.

حيث دفع هذا الأمر الشعب السوداني؛ للخروج للشارع حتى نجح في شل نظام ” البشير ” وإعلان الشعب انتصاره عليه.

وأكدت مصادر صباح اليوم الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها السودان على حكم ” البشير ” ، احتشد آلاف السودانيين من مختلف نواحي ومناطق العاصمة الخرطوم اليوم الخميس للاحتفال بتنحيه.

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