” البشير ” يحاول الهروب لدول عربية

الخرطوم(صدى):

كشفت صحيفة سودانية أن الرئيس السوادني عمر البشير المُتنحي، حاول ليلة أمس الهرب إلى دولة عربية، فيما أشارت أخرى إلى أنه تم منع طائرته من الإقلاع من مطار الخرطوم.

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن ” البشير ” حاول ليلة الخميس الهرب إلى دولة عربية منحته فرصة اللجوء إليها، ولكن تلك الدولة قامت لاحقا بسحب دعوتها ورفضت استضافته؛ لذلك لم يجد أمامه شيئا سوى البقاء.

حيث كشفت الصحيفة قبل يومين أن أن دولة عربية عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل ” البشير ” وعائلته إليها، مشيرة إلى أن الطائرة ظلت مرابطة في مطار الخرطوم ثم غادرت.

فيما أشارت صحيفة أخرى أن القوات المسلحة أعادت طائرة ” البشير ” قبل إقلاعها من مطار الخرطوم، وأن الدولة التي عرضت استضافته قد تراجعت عن عرضها.

وأكدت مصادر صباح اليوم الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها السودان على حكم ” البشير ” ، احتشد آلاف السودانيين من مختلف نواحي ومناطق العاصمة الخرطوم اليوم الخميس للاحتفال بتنحيه.

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