بالفيديو.. اللقطات الأخيرة لمفقود وادي الحائر بالرياض

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اللحظات الأخيرة للطفل المفقود في وادي الحائر بالرياض، منذ مساء الجمعة الماضية.

وظهر الطفل ذو الثلاث سنوات، وهو يلهو في الماء سعيدًا، ويراقبه والده خوفًا عليه من السقوط.

يذكر أن الطفل فُقد في وادي الحائر، عقب سقوطه مساء الجمعة الماضية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التطوعية تبحث عن جثمانه.

وكان الدفاع المدني بالرياض، قد أعلن الجمعة الماضية عن وفاة المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام، أثناء بحثه عن الطفل المفقود.

اقرأ أيضًا: