تفاصيل آخر مكالمة للغواص المتطوع مع والدته قبل وفاته

علي القحطاني(صدى):

روى شقيق الغواص المتطوع ريان العيتاني، الذي توفي الجمعة الماضية، خلال بحثه عن طفل سقط في وادي حائر، تفاصيل آخر مكالمة دارت بينه وبين والدته.

وأوضح شقيق العيتاني أنه لم يخبر والدته بالمهمة التطوعية، على الرغم من اعتياده على إخبارها بمهامه قبل تنفيذها.

وأشار إلى أنه في مهمته الأخيرة أرسل إليها رسالة للحث على رضا الوالدين، موضحا أنهم علموا بوفاته عن طريق رفاقه في فريق السلام.

وأوضح أن أخيه رحمه الله كان مدرب غوص معتمد، وكان له تجربة افتراضية للدفاع المدني وقام خلالها بدور الغريق.

اقرأ أيضًا: