بالفيديو.. والدة مفقودة لبن: عقليتها سليمة وليس لديها صديقات
قام فريق تطوعي بالرياض، اليوم الاثنين، بالبحث عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ، اختفت وذلك بعد خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة ولم تعد بعد ذلك.
وقالت والدة مفقودة لبن خلال حديثها في برنامج ” سيدتي ” والذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : ابنتي عقليتها سليمة ومن أحسن بناتي وليس لديها صديقات.
وأضافت : ابنتي لاتحب العلاقات وإذا خافت يحدث لها حالة تشنج ولكن الطبيب قال لي إنها سليمة، وبلغنا الجهات الأمنية ذهبت للتعرف على أكثر من فتاة يقولوا إنها تشبه ابنتي.
فريق تطوعي بالرياض يواصل البحث عن #مفقودة_لبن .. ووالدتها : هذه هي قصة اختفائها #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/sJYpO0m3tr
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 8, 2019
اقرأ ايضًا:
زائر[ عدد التعليقات: 2303 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يردها لاهلها سالمه والله يصبرهم