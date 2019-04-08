  • الإثنين 8

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. والدة مفقودة لبن: عقليتها سليمة وليس لديها صديقات

بالفيديو.. والدة مفقودة لبن: عقليتها سليمة وليس لديها صديقات

بالفيديو.. والدة مفقودة لبن: عقليتها سليمة وليس لديها صديقات
علي القحطاني(صدى):

قام فريق تطوعي بالرياض، اليوم الاثنين، بالبحث عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ، اختفت وذلك بعد خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة ولم تعد بعد ذلك.

وقالت والدة مفقودة لبن خلال حديثها في برنامج ” سيدتي ” والذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : ابنتي عقليتها سليمة ومن أحسن بناتي وليس لديها صديقات.

وأضافت : ابنتي لاتحب العلاقات وإذا خافت يحدث لها حالة تشنج ولكن الطبيب قال لي إنها سليمة، وبلغنا الجهات الأمنية ذهبت للتعرف على أكثر من فتاة يقولوا إنها تشبه ابنتي.

اقرأ ايضًا:

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بحي ظهرة لبن في الرياض


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2303 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يردها لاهلها سالمه والله يصبرهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *