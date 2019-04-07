اختفاء فتاة في ظروف غامضة بحي ظهرة لبن في الرياض

علي القحطاني(صدى):

شهد حي ظهرة لبن بمدينة الرياض ، اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ، وذلك بعد خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة ولم تعد بعد ذلك.

وذكرت شقيقة الفتاة المفقودة أن أختها ” نحاء محسن القحطاني ” فقدت عصر أمس (السبت) بعد خروجها لرمي القمامة، مشيرة إلى أنها كانت تلبس حذاء أبيض وعباءة.

وأهابت بكل مَن لديه معلومات تساعد في العثور على شقيقتها التقدم لمركز شرطة ظهرة لبن، أو الاتصال على أحد الرقمين (0560012650، و0502052447).