اختفاء فتاة في ظروف غامضة بحي ظهرة لبن في الرياض
شهد حي ظهرة لبن بمدينة الرياض ، اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ، وذلك بعد خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة ولم تعد بعد ذلك.
وذكرت شقيقة الفتاة المفقودة أن أختها ” نحاء محسن القحطاني ” فقدت عصر أمس (السبت) بعد خروجها لرمي القمامة، مشيرة إلى أنها كانت تلبس حذاء أبيض وعباءة.
وأهابت بكل مَن لديه معلومات تساعد في العثور على شقيقتها التقدم لمركز شرطة ظهرة لبن، أو الاتصال على أحد الرقمين (0560012650، و0502052447).
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1434 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يردها لأهلها سالمة اللهم آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اسأل الله العلي القدير أن يستر عليها ويحميها انه القادر على كل شيء.
الواقع[ عدد التعليقات: 6837 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله نسأل الله لها أن يحميها بحمياته وعظيم سلطانه انه سميع مجيب الدعاء وان شاء الله رجال أمننا قادرين على إلعثور عليها بأسرع وقت ممكن
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 3 دقائق
لاحول والا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك بمنك وكرمك ان تحفظها من كل مكروه وتعيدها لاهلها سالمه وبخير وصحه وعافيه اللهم امين