” دي ليخت ” يشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف موقع لو 10 سبورت الفرنسي عن اعتزام ريال مدريد التعاقد مع نجم اياكس أمستردام ” ماتياس دي ليخت ” خلال الميركاتو الصيفي ، وذلك بإيعاز من الفرنسي زين الدين زيدان .

وأكد الموقع ان نية زيدان تعد ضربة قوية لمنافسه برشلونة الذي يتسابق هو الآخر للظفر بخدمات نفس اللاعب ، إلا أنه يبدو أن دي ليخت سيفضل اللعب مع زيدان خاصة ً وأن ناديه حدد صفقة قيمتها 70 مليون يورو وهو ما يعد في متناول الريال .

الجدير بالذكر ان برشلونة صرح سابقاً انه مستعد للتضحية بمدافع الفريق صامويل أومتيتي بهدف ضم ماتياس دي ليخت الأمر الذي يشعل الميركاتو الصيفي مع قرب حلوله .