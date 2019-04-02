التحقيق مع معلم قدّم درسًا علميًا عن تغسيل الموتى في مغسلة الموتى

عبد العزيز القثامي(صدى):

تم فتح تحقيق بتوجيه من مدير إدارة تعليم الطائف، طلال اللهيبي، مع معلم قدّم لطلابه في المرحلة المتوسطة درساً عملياً عن تغسيل الميت في مغسلة موتى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم في محافظة الطائف، عواض الخديدي، أن مدير التعليم وجّه كذلك برفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعلم.

وأكدت مصادر أن المعلم مرشح لجائزة التميز، وأن أولياء أمور الطلاب أفادوا بأن الدرس موجود في المنهج، ولم يزِد المعلم على أن شرحه بصورة تطبيقية.

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