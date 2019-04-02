التحقيق مع معلم قدّم درسًا علميًا عن تغسيل الموتى في مغسلة الموتى
تم فتح تحقيق بتوجيه من مدير إدارة تعليم الطائف، طلال اللهيبي، مع معلم قدّم لطلابه في المرحلة المتوسطة درساً عملياً عن تغسيل الميت في مغسلة موتى.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم في محافظة الطائف، عواض الخديدي، أن مدير التعليم وجّه كذلك برفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعلم.
وأكدت مصادر أن المعلم مرشح لجائزة التميز، وأن أولياء أمور الطلاب أفادوا بأن الدرس موجود في المنهج، ولم يزِد المعلم على أن شرحه بصورة تطبيقية.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
وليش تفتحون تحقيق
الله يجزاه خير ويكثر من أمثاله😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
أناالحين تعديت العقد الثالث من العمر
ولو تجيب لي ميت
ماعرفت أغسله
لأن الي درسونا في الصغر
كانوا مشغلينا بلبس الرياضة ولعب الكورة😐
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 18 ساعة
وهل المدرسين مكلفين بتعليمك الذبح و السلخ .. و لا انت تعلمتها .. لا ترمي كل شي على المدرسين .. الله يجزاهم خير انهم استحملونا اول و يستحملوا عيالنا الان ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 17 ساعة
لا علمونا الحلاقة
ماتلاحظ نص المدينة محلات حلاقين😉