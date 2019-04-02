بالصور.. معلم بإحدى مدارس الطائف يشرح درسا عمليا في ” مغسلة الأموات “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

في خطوة جريئة من نوعها ، قرر معلم تربية اسلامية بإحدى مدارس جنوب شرق الطائف الذهاب إلى مغسلة الأموات بصحبة طلابه بالمتوسط لشرح درس عن كيفية غسل الميت وتكفينه عملياً .

كما استعان المعلم ” محمد مقبل الحارثي ” بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم المجاورة للمغسلة لشرح درسه عن غسل الميت في الصف الأول لها ، وعاونه القائمين بالمغسلة لتطبيق الدرس عملياً واستعابه بشكل كامل.