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بالصور.. معلم بإحدى مدارس الطائف يشرح درسا عمليا في ” مغسلة الأموات “

بالصور.. معلم بإحدى مدارس الطائف يشرح درسا عمليا في ” مغسلة الأموات “
عبدالعزيز القثامي(صدى):

في خطوة جريئة من نوعها ، قرر معلم تربية اسلامية بإحدى مدارس جنوب شرق الطائف الذهاب إلى مغسلة الأموات بصحبة طلابه بالمتوسط لشرح درس عن كيفية غسل الميت وتكفينه عملياً .

كما استعان المعلم ” محمد مقبل الحارثي ” بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم المجاورة للمغسلة لشرح درسه عن غسل الميت في الصف الأول لها ، وعاونه القائمين بالمغسلة لتطبيق الدرس عملياً واستعابه بشكل كامل.

 

 

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 30 دقيقة

جزاه الله خير

[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 26 دقيقة

غسل الميت من شرعنا فتعليمه وتعلمه شرع

[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يجزاهم خير جميعا

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