بالصور.. معلم بإحدى مدارس الطائف يشرح درسا عمليا في ” مغسلة الأموات “
في خطوة جريئة من نوعها ، قرر معلم تربية اسلامية بإحدى مدارس جنوب شرق الطائف الذهاب إلى مغسلة الأموات بصحبة طلابه بالمتوسط لشرح درس عن كيفية غسل الميت وتكفينه عملياً .
كما استعان المعلم ” محمد مقبل الحارثي ” بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم المجاورة للمغسلة لشرح درسه عن غسل الميت في الصف الأول لها ، وعاونه القائمين بالمغسلة لتطبيق الدرس عملياً واستعابه بشكل كامل.
kkkk[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 30 دقيقة
جزاه الله خير
العدناني[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 26 دقيقة
غسل الميت من شرعنا فتعليمه وتعلمه شرع
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يجزاهم خير جميعا