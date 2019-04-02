وظائف شاغرة بمجال التواصل الاجتماعي في وزارة الاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف بمجال التواصل الاجتماعي، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير التواصل الاجتماعي (Social Media Exper): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها من التعليم والخبرة في الاتصالات أو التسويق أو الأعمال التجارية أو وسائل الإعلام الجديدة أو العلاقات العامة، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التسويق أو التواصل مع خبرة عملية معتمدة في التسويق الرقمي.

وأضافت: أخصائي التواصل الاجتماعي (Social Media Specialist): درجة البكالوريوس في الاتصالات أو التسويق أو الأعمال أو الإعلام الجديد أو العلاقات العامة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق أو التواصل مع خبرة عملية معتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب؛ لافتة إلى أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):هنا