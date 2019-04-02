الكويت ترفض مقترح إنشاء ” هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر “

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت رفضت طلب جمعيات خيرية لإقامة حملات دينية توعوية في الأماكن العامة كالحدائق العامة والشواطئ والمراكز التجارية.

وأوضحت الجمعيات في طلبها أن المقترح يأتي رغبة بإحياء تعاليم الإسلام ونشر الثقافة الدينية، وحض المسلمات على إقامة الشعائر الدينية والتزام الصلاة والاحتشام، وتعريف المسلمين وغير المسلمين باللباس المحتشم، وأهمية الحجاب وضرورته، وآداب الأماكن العامة.

وردت وزارة الشؤون الاجتماعية بعد دراسة الطلبات ومعرفة توافقهما مع الدستور والقانون وأبعادهما السياسية، بالرفض القاطع، بعد انتهاء مراجعتهما القانونية.

وأكدت مصادر أن الوزارة قطعت بقرارها الطريق أمام إنشاء لجان تمارس أعمالا دعوية على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية “.