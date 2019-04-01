بالصورة.. ظهور نادر لزوجة محمد صلاح وابنتهما مكة على الشاطئ

طلال الغامدي(صدى):

في ظهور نادر لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وثقت صورة وجود الزوجان على شاطئ البحر بصحبة ابنتهما ” مكة ” .

ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،وذلك عقب مساهمته في فوز فريقه على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

ويعد ظهور زوجة محمد صلاح بمواقع التواصل الاجتماعي أمرًا نادر الحدوث.

يذكر أن ليفربول استعاد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه توتنهام هوتسبير، أمس الأحد.

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