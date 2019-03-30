الكشف عن سبب ارتداء محمد صلاح ” حمالة صدر ” في التدريبات

ماجد محمد(صدى):

أثارت حمالات الصدر الرياضية السوداء دهشة واستغراب الجماهير أثناء مشاهدة صور نجوم كرة القدم يرتدونها فوق قمصان فرقهم بالتدريبات، ومن أبرزهم الفرعون المصري محمد صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم من مشاهير كرة القدم.

وبات لاعبو كرة القدم يرتدون حمالة صدر سوداء صممت خصيصا لقياس معدل ضربات القلب ومدى قوته وسلامته، إضافة إلى القدرة على التنبؤ بالسكتات القلبية المفاجئة.

وشملت تلك الحمالات مستشعرات وأجهزة دقيقة عديمة الوزن تقريبا موجودة في أعلى ظهر اللاعب، لأنها تستطيع قياس مستوى السكر في الدم ومعدل النبض والكشف عن ضغط الدم في أبدان الرياضيين.

وتساهم هذه الحمالات في معرفة كمية السوائل التي يفقدها اللاعب خلال المباريات والتدريبات، وبذلك تجمع الحمالات بيانات أداء اللاعب الأساسية مثل المسافة المقطوعة بالكيلو متر وسرعة الجري، وتفاصيل معقدة عن الأداء واللياقة البدنية لكل لاعب.

وتواجد فريق تقني متخصص لتحليل تلك البيانات والإحصائيات وتقديم التقارير عن جهد كل لاعب لمساعدة الفريق الطبي والفني في الفريق.

ورغم عدم شرعية ارتداء هذه الحمالات في مباريات كرة القدم الرسمية، إلا أن بعض اللاعبين يقومون بارتدائها سرّا تحت قمصان فرقهم.