ياسر القحطاني بعد ديربي الرياض: خسرنا جولة ولم نخسر المعركة
بارك ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق لفريق النصر، مؤكدًا أن الفرصة لا زالت أمام الهلال.
وقال القحطاني : ” مبروك للنصر وهاردلك للهلال ،خسرنا جولة ولم نخسر المعركة! ما زال الدوري في الملعب ويجب علينا التركيز على تحقيق كامل النقاط المتبقية ” .
وأضاف: ” اللي عنده انتقادات على الإدارة أو اللاعبين، يؤجل نقاشه إلى ما بعد نهاية الموسم، الأهم الآن يا جمهور الزعيم هو الوقوف مع الكيان ودعمه ” .
وكان النصر قد خطف فوزاً قاتلاً من الهلال، وتغلب عليه بنتيجة 3-2، في ديربي الرياض، الذي احتضنه استاد الملك فهد، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة الـ25 بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 4130 ] نشر منذ 44 دقيقة
يقول ؛ خسرنا جولة ولم نخسر المعركة
والله لو انك على الجبهة الان ..تراها كورة
واللي على الجبهة الله ينصرهم ويسدد رميهم
ويحفظهم .